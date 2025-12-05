Европейская семья стремительно теряет контроль над непослушным ребенком, в то время как тот, похоже, умело научился выставлять себя жертвой международного буллинга. Так, Литва планирует ввести режим ЧС из-за метеозондов, чтобы продавить через Брюссель новые ограничения в отношении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата реализации очередного тупикового решения и его детали пока неизвестны. В идеале Вильнюс планирует в очередной раз проверить нервы своих граждан и туристов на прочность. А именно окончательно перенести из столицы в Каунас ночные авиарейсы. В перспективе рассматривается и окончательное закрытие Вильнюсского аэропорта.

Напомним, что причиной этих решений власти называют метеозонды с контрабандой, которые запускают якобы с белорусской стороны. Собственно, видеть обе стороны медали Вильнюс не привык. Несмотря на то, что 20 ноября работа двух закрытых пунктов пропуска была возобновлена, возвращать застрявшие в Беларуси фуры Литва не намерена.