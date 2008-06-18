Литовский МИД опроверг сообщения о размещении на своей территории элементов американской системы ПРО

Информацию распространило внешнеполитическое ведомство Польши. Заместитель главы МИДа Витольд Ващиковский заявил, что Вильнюс якобы сам предложил свою кандидатуру в качестве альтернативной площадки – на случай, если переговоры с Варшавой окончатся неудачей.



Польша взамен на размещение ракет-перехватчиков требует 20 миллиардов долларов для модернизации вооружeнных сил. США готовы выделить сумму в тысячу раз меньше. Между тем, в Госдепартаменте США заверяют, что не ищут запасной страны на случай провала американо-польских переговоров.