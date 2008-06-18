Прямой эфир

Литовский МИД опроверг сообщения о размещении на своей территории элементов американской системы ПРО

18 июня 2008 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Информацию распространило внешнеполитическое ведомство Польши. Заместитель главы МИДа Витольд Ващиковский заявил, что Вильнюс якобы сам предложил свою кандидатуру в качестве альтернативной площадки – на случай, если переговоры с Варшавой окончатся неудачей.

Польша взамен на размещение ракет-перехватчиков требует 20 миллиардов долларов для модернизации вооружeнных сил. США готовы выделить сумму в тысячу раз меньше. Между тем, в Госдепартаменте США заверяют, что не ищут запасной страны на случай провала американо-польских переговоров.

Другие новости рубрики

Все новости
18 июня 2008 08:03

Проект Декларации прав книги обсудят в Минске эксперты СНГ

18 июня 2008 07:59

В Беларусь прибывает правительственная делегация Узбекистана

18 июня 2008 07:55

Беларусь посетит делегация Генштаба Вооруженных cил России