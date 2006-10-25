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Литовские военные обмениваются опытом с белорусскими коллегами

25 октября 2006 08:02
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Делегация вооруженных сил Литвы с визитом в Беларуси. Запланирована рабочая встреча с представителями инженерных войск Беларуси.

Литовские военные обменяются опытом по вопросам подготовки офицеров, обсудят аспекты боевой подготовки в инженерных войсках, а также вопросы инженерного обеспечения миротворческих операций и разминирования по стандартам НАТО.

Гости также ознакомятся с образцами средств инженерного вооружения одного из инженерных полков белорусской армии, а также с системой подготовки офицеров инженерных войск и учебно-материальной базой военно-технического факультета Белорусского национального технического университета. В завершение состоится обсуждение мероприятий военного сотрудничества с участием представителей инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь и Литовской Республики на 2007 год.

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