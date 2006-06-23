Литовские СМИ нагнетают страсти вокруг учений "Щит Союза-2006"

Литовская пресса, а вслед за ней западные и белорусские оппозиционные СМИ нагнетают истерию вокруг учений "Щит Союза-2006", которые проходят на территории Беларуси с участием подразделений Вооруженных Сил нашей страны и России.

В частности, белорусская служба радио "Свобода" со ссылкой на газету Lietuvos Rytas сообщила, что 19 июня белорусский военный вертолет якобы дважды вторгся в воздушное пространство Литвы около деревни Варвишки Лаздийского района, которая находится в трех километрах от границы. При этом литовские пограничники будто бы отслеживали маневры вертолета в воздушном пространстве Литвы визуально, а литовские радары не смогли его засечь, поскольку он летал на высоте 300 метров.

В данной связи начальник пресс-службы Министерства обороны Беларуси Вячеслав Ременчик заявил, что "распространенная отдельными СМИ информация о нарушении вертолетом ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси воздушного пространства Литвы не соответствует действительности и носит провокационный характер", сообщает БелТА.