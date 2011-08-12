Литовские пограничники не пустили в страну замминистра юстиции Беларуси Аллу Бодак

Алла Бодак ехала в Литву на запланированную встречу высокого уровня для обсуждения вопросов совместной борьбы с наркотиками. Решение пограничников тем более вызывает недоумение, если учесть, что с визой у белорусской чиновницы вопросов не было.

Эксперты, впрочем, уже указали на очевидную связь между инцидентом на границе и непонятными действиями властей Литвы в деле налогового уклониста и по совместительству внесистемного белорусского оппозиционера Алеся Беляцкого. Напомним, ранее Литва, руководствуясь международными договоренностями, передала белорусским налоговым органам данные о неучтенных зарубежных счетах Беляцкого. А в этом месяце, возможно, под давлением отдельных евробюрократов, официальный Вильнюс уже попытался откреститься от сделанного, под надуманным предлогом «заботы о демократии». При этом в деле Беляцкого никакой политики не было и нет. А налоговые преступления жестко преследуются властями всех стран. Так, к примеру, только крупнейший банк Швейцарии под сильнейшим дипломатическим прессом заплатил США около 800 миллионов долларов штрафов и выдал имена почти 5 тысяч клиентов, чтобы уладить дело о налоговых уклонистах без суда. И вот из-за подобного уклониста под ударом оказались белорусско-литовские межгосударственные визиты. Вот только, утверждают эксперты, выигрыш от такой непоследовательной позиции для Литвы сомнителен. Ведь из-за политических игр Литва и Беларусь в конечном счете не усилили совместную борьбу с наркотиками. А между тем именно Беларусь — признанный региональный лидер в борьбе с нелегальной миграцией, наркотраффиком и другими трансграничными преступлениями, к которым, кстати, относят и вывод денег за рубеж в рамках махинаций с налогами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Арестован Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Весна», за неуплату налогов