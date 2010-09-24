Литератор, санитарка и безработный хотят стать Президентами Беларуси

11 человек подали заявки на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов в Президенты. 24 сентября Центризбирком прекращает прием заявок. Завершается первый этап избирательной кампании по выборам главы государства.

Среди претендентов – представители разных слоев населения. В частности, предприниматели, руководитель предприятия, бывший депутат нижней палаты парламента, представитель политической партии, а также литератор, санитарка и безработный. Пока зарегистрирована только одна инициативная группа: ей уже выданы удостоверения и подписные листы. По избирательному Кодексу решение по остальным заявкам ЦИК должен принять в течение пяти дней.



Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы проверим все списки инициативных групп и соответствие самих кандидатов требованиям Избирательного Кодекса.

Практика показывает, что как много бы ни было претендентов на старте, к финишу из них приходят только те, за кем стоит реальная сила и поддержка. Это может быть, к примеру, политическая партия. Или же человек, хорошо узнаваемый в обществе, которого люди уважают и поддерживают.