Лишь 4,5% украинцев верят в честность и демократичность предстоящих президентских выборов

Это показали данные социологического опроса. В том, что выборы главы государства пройдут с нарушениями в той или иной степени, уверены и местные политологи.

При этом эксперты не исключают возможности проведения массовых акций протеста и длительных судебных разбирательств, рассматриваемых некоторыми кандидатами как средство установления желаемых результатов выборов.

Президент Украины Виктор Ющенко также убежден, что действующий в стране закон о выборах президента открывает возможности для фальсификаций в ходе голосования и подведения итогов избирательной кампании. Об этом он заявил в ходе совещания с главами областных администраций и представителями правоохранительных органов. Президент отметил, что нынешние выборы проходят в еще большем правом хаосе, чем в 2004 году. Виктор Ющенко обратился к международным организациям с просьбой направить в Украину дополнительно к зарегистрированным Центризбиркомом около 3 тысяч наблюдателей своих представителей.

Находящиеся в Украине с предвыборной миссией делегации наблюдателей от ПАСЕ и ОБСЕ также указали руководству страны на несовершенство избирательного законодательства на президентских выборах. При этом эксперты предложили властям привести отдельные аспекты избирательного законодательства к общеевропейским нормам сразу с вступлением в должность нового президента Украины, а не за несколько недель перед выборами.

Нынешняя избирательная кампания проходит в соответствии с законом о выборах президента Украины, ряд положений которого был признан Конституционным судом несоответствующим основному закону, в том числе в той части изменений, которые были утверждены парламентом (фракциями БЮТ и Партии регионов) за несколько месяцев до начала избирательной кампании.

На новую редакцию закона, представляющего, по мнению Виктора Ющенко, потенциальную угрозу и открывающего возможности для фальсификаций выборов, президент Украины наложил вето. Однако депутаты большинством голосов смогли преодолеть это вето, и документ вступил в силу за подписью спикера Верховной Рады после того, как президент во второй раз отказался его подписывать.

В то же время находящиеся в постоянном противостоянии представители парламентского большинства Верховной Рады и оппозиции так и не смогли вовремя внести корректировки в закон о выборах в соответствии с выводами Конституционного суда.

В настоящее время при подготовке к проведению президентской избирательной кампании уже фиксируются нарушения Службой безопасности Украины, которая решила проводить их постоянный мониторинг. Министерством внутренних дел за нарушение избирательного законодательства по собранным материалам возбуждено 20 уголовных дел, , сообщает корреспондент БЕЛТА.