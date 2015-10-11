Лилия Ананич: Сегодня в Беларуси решается судьба не только нашей страны, но и судьба мира

На вопросы корреспондента телеканала СТВ ответила министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич.

Когда вы говорили о том, сколько журналистов аккредитовано для освещения выборов Президента Республики Беларусь, я заметил две интересные вещи. Во-первых, около тысячи. Притом иностранных журналистов больше, чем белорусских. А я еще помню цифры аккредитованных иностранных журналистов на «нормандской четверке» – около 400. Сейчас аккредитовано 542 человека. То есть, получается, в каком-то смысле президентские выборы интереснее миру, чем переговоры Олланда, Меркель, Путина, Порошенко. Так ли это?

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Думаю, что интерес к нашей стране вызван, конечно же, важнейшей общественно-политической кампанией – выборами Президента Республики Беларусь. Но после «нормандской четверки» и мир стал другим. Ведь не зря Беларусь стала площадкой, которая была выбрана для урегулирования вот этой сложнейшей проблемы. И сегодня в Беларуси, не будет преувеличением сказать, решается судьба не только нашей страны, будущего нашей страны, но и решается судьба мира. И поэтому многочисленное количество журналистов нас радует. Они приехали получить информацию из первых уст о стране, о людях. Я общалась с представителями средств массовой информации Кубы, Венесуэлы, Китая, России. Это не только интерес к выборной кампании, это восхищение нашей страной. И думаю, что сегодня белорусы должны гордиться своей страной, и всему миру еще и еще раз показать: мы – Беларусь, мы выбираем свое будущее.

Лилия Станиславовна, а вы сегодня уже успели проголосовать?

Лилия Ананич:

Я проголосовала досрочно, потому что в этот день считаю более важным сконцентрироваться на главном – на информационной работе.