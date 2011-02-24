Лидия Ермошина: Журналист не может быть ущемлен в своих правах

Преследованием прессы за политические убеждения назвали в Минске решение ЕС о введение санкций против сотрудников белорусских СМИ.

Участники круглого стола в Доме прессы отметили высокий профессионализм своих коллег как во время, так и после проведения кампании по выборам президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Позиция большинства белорусских средств массовой информации была максимально объективна и аргументирована. Тем удивительней упрёки евродепутатов в их адрес, а также санкции в отношении ряда журналистов, прежде всего, госСМИ.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Сегодня Европа проявила двойные стандарты. С одной стороны декларация свободы мнений, свободы выражений. С другой — целому ряду белорусских журналистов, по сути, закрывают рот.

Вадим Гигин, главный редактор журнала «Беларуская думка»:

Это сигнал всему журналистскому сообществу, что мнение, которое не совпадает с мнением евробюрократов, людей, абсолютно оторванных от жизни, выхолощенных, сухих, как правило, не очень хорошо образованных, уж я не говорю, что знающих что-то о Беларуси, — если ваша точка зрения не совпадает с их точкой зрения или тех людей, которые их здесь представляют, вы получите определённый сигнал о включении в этот список.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по проведению выборов и республиканских референдумов:

Журналист не может быть ущемлён в своих правах. Если он законно, соблюдая национальные законы и международные стандарты, не проповедуя какие-то незаконные действия, которые подрывают безопасность мира, либо безопасность отдельно взятой страны, отдельно взятых граждан. То всякое преследование журналистов, а преследование визовое — это ограничение свободы прессы.