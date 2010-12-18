Лидия Ермошина: Я абсолютно уверена, как и многие, в исходе выборов

Итак – осталось 10 кандидатов в Президенты. К сожалению, не всех избиратели знают в лицо. Но председатель Центризбиркома Лидия Ермошина уж точно их изучила не только по внешним признакам.

Юрий Козиятко: Отчего такое большое количество кандидатов? Страна небольшая. 10 кандидатов, наверное, слишком много?

Лидия Ермошина: Я думаю, что от того, что наше законодательство слишком лояльно, оно не ставит никаких дополнительных условий. Вполне возможно, мы придем к несколько иным принципам. Кандидату, например, нужно будет не только выдвинуться, собрать подписи, но и, предположим, оплатить какой-то избирательный залог. Это будет, по крайней мере, гарантия от несерьезных кандидатов. От тех, кто идет на выборы только ради самого процесса выдвижения, желания прорекламировать себя. А, может, получить какие-то дивиденды.

А у нас все более просто. Настолько упростились условия выдвижения, что кандидатам захотелось даже позлоупотреблять, пофальсифицировать.

Юрий Козиятко: Какие злоупотребления и фальсификации уже проявились?

Лидия Ермошина: Например, предоставление вместо подлинных подписей избирателей копии. А также приобретение компьютерной базы ЖЭСов и прочих жилищных органов, и внесение в подписные листы избирателей, хотя и существующих, но не подозревающих, что они за кого-то подписываются, кого-то поддерживают.

На заседании Центральной комиссии даже прозвучала фраза, что даже покойники высказывались и поддерживали одного кандидата. В подписных листах обнаружено 20 «мертвых душ», в полном смысле этого слова.

Поэтому я думаю, что все простое, очень свободное, когда кандидатом может стать практически каждый, – это, с одной стороны, благо, демократия. С другой стороны, это порождает несколько несерьезное отношение к процессу выдвижения.

Юрий Козиятко: Давайте вспомним прошлые выборы. За подобные нарушения вы снимали кандидатов или претендентов в кандидаты с гонки.

Лидия Ермошина: Да, мы снимали и сейчас, кстати, сняли. Впервые Центральная комиссия отказала кандидату в Президенты, который представил более 100 тысяч подписей, в регистрации таковым. Раньше мы подобных решений не выносили.

Может, потому, что те, кто фальсифицировал, как правило, не собирал 100 тысяч подписей.

Юрий Козиятко: Мы знаем, что один кандидат не вспомнил о своих акция, акциях банка, другой занизил свои доходы. И вы все это простили.

Лидия Ермошина: Это наше право, а не обязанность. Мы имеем право простить, но простили мы, во-первых, из-за того, чтобы у избирателей был реальный выбор. Кстати, тот, кто забыл упомянуть о банковских акциях, оказался на втором месте по количеству собранных подписей. И снимать из-за 20 акций кандидата, который собрал 180 тысяч действительных подписей избирателей, было бы несправедливо и не соответствовало бы чаяниям избирателей.

Юрий Козиятко: Как удалось политикам, известным в очень узком кругу, собрать такое количество подписей? Я говорю в целом. 10 кандидатов, включая действующего главу государства, собрали более двух миллионов подписей. Это же дело непростое. За плечами должна быть какая-то партия и финансовый ресурс.

Лидия Ермошина: Вполне возможно, что это и было. По крайней мере, в отношении финансового ресурса. Партии тоже учувствовали в выборах. Но они у нас небольшие.

Конечно, это организационный ресурс, подкрепленный, прежде всего, финансово.

Вы, наверное, все видели, что в течение сентября и октября было огромное количество пикетов. Особенно на центральных улицах и в больших городах. Вы видели, что это не просто пикеты. А пикеты и с палатками, и со складной мебелью, и с флажками. Это все говорит о том, что деньги в выборы вложены немалые.

Юрий Козиятко: А кто-то проверял источник финансирования?

Лидия Ермошина: Это не проверяется, ибо считается, что на этом этапе денег нет, что все держится на голом энтузиазме. Поэтому проверить те наличные, которые истрачены неизвестными личностями, практически невозможно.

Более того, собрать 100 тысяч подписей тяжело. И если зажать кандидатов в очень жесткие рамки, то выборы у нас будут безальтернативными.

Отдельные кандидаты в Президенты, да и на прошлых выборах тоже, начинали предвыборную агитацию еще до самих выборов. Было распространение листовок, изготовленных на неизвестно чьи деньги.

Давайте исходить из того, что в выборах, все-таки, нет бюджетного финансирования. В любом случае, это инвестиции в белорусскую экономику.

Юрий Козиятко: Вы регистрировали и подходили к кандидатам в щадящем режиме для того, чтобы организовать образцово-показательные выборы для западных наблюдателей и для западных структур в том числе?

Лидия Ермошина: В том числе, конечно. Но и для того, чтобы избирателям стало интересно. Ведь когда проходят местные выборы, где мало кандидатов, люди все время говорят, что скучно, нет реальной альтернативы. Такая же критика раздавалась и когда шли выборы 2006 года. Кандидатов было четверо. Избиратели были неудовлетворенны. А в этом году все по заявкам избирателей. Выборы веселые, 10 кандидатов. Каждый представляет свою программу. Более того, они в прямом эфире будут вести теледебаты и радиодебаты. Мы идем навстречу как можем.

Юрий Козиятко: Прогнозируете ли вы какие-то сложности после выборов, какие-то реакции со стороны западных наблюдателей, западных структур?

Лидия Ермошина: Я всегда к этому готова. Потому что жить не готовой и быть в какой-то эйфории просто невозможно. Более того, я могу сказать, что я настолько привыкла к плохому, что уже практически не верю во что-то хорошее. Я имею в виду в отношении западной реакции. Я абсолютно уверена, как и многие, в исходе выборов. Потому что уже сейчас виден реальный политический расклад. Он лежит на поверхности.

Я прекрасно понимаю, что проигравшие будут как обычно заявлять о массовых фальсификациях. Я прекрасно знаю, что недостатки будут, потому что выборы обеспечивают как минимум 100 тысяч общественников. И всегда можно найти недостаток в той или иной деятельности.

Вполне возможно, что найдут что-то эдакое и в моих словах. И это поставят где-то в вину мне и всей избирательной системе. Поэтому обязательно будут упреки. Я готова ко всему набору обвинений.

Юрий Козиятко: А давайте расшифруем ваши слова об уверенности в исходе выборов. Кто победит?

Лидия Ермошина: Я не могу сказать. Суд никогда не говорит о решении, которое он примет. Мой орган, все-таки, организует выборы и отвечает за них. Любое мое предположение будет расцениваться как агитация.