Лидия Ермошина: выборы состоялись, явка избирателей составила 74,8%

Новости Беларуси. Пресс-конференция «Предварительные итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва» проходит во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемые дамы и господа, мне приятно сообщить вам, что выборы состоялись. Явка избирателей составила 74,8%. В выборах приняло участие в абсолютных цифрах 5 212 745 избирателей. Эти цифры совпадают с той цифрой, которая имела место 4 года назад, разница в две десятые (тогда было 74,6% в отличие от этой). Депутаты избраны по всем 110 избирательным округам. Избрано в состав парламента 38 женщин, что составляет 34%. Это на 9 больше, чем четыре года назад. Таким образом, мы усилили гендерное представительство. Если говорить о тех, кто избран в парламент, то это следующие известные люди: чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Австрийской Республике и в Республике Хорватия по совместительству Валерий Воронецкий, который избран в городе Минске, это известный доктор. Директор Республиканского научно-практического центра отоларингологии Людмила Эдуардовна Макарина-Кибак, это Игорь Марзалюк, который был членом Совета Республики, он заведующий кафедрой археологии, Михаил Милованов, заместитель директора Музея истории города Минска, певица Ирина Дорофеева. В парламенте будут представлены Либерально-демократическая партия в лице одного депутата, Белорусская патриотическая партия – 3 депутата, Объединенная гражданская партия – 1 депутат, Республиканская партия труда и справедливости – 3 депутата и Коммунистическая партия Беларуси – 8 депутатов. Повторно избрано 28 депутатов уходящего парламента. В Брестской области – 4 человека, в Витебской – 5, в Гомельской – 7, Гродненской – 3, Минской – 3, Могилевской – 1 и в городе Минске –5.