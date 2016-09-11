Лидия Ермошина: все обращения наблюдателей эффективно разрешаются

Новости Беларуси. К парламентским выборам в Беларуси приковано внимание ведущих мировых СМИ. В информационном центре ЦИК, куда стекается самая свежая информация о выборах, работают около 700 журналистов. Информационное агентство «ТАСС», китайская телерадиокомпания CCTV, катарская «Альджазира» и представители ряда других авторитетных средств массовой информации освещают это политическое событие. Во Дворце Республики, где и развернул работу инфоцентр, работает выездная студия СТВ. Здесь уже состоялась пресс-конференция Лидии Ермошиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самой свежей информации, голосование проходит в доброжелательной и традиционно праздничной для Беларуси атмосфере.

Обращения если и фиксируются, то носят в основном технический характер.

Связаны они, например, с аккредитацией наблюдателей, и оперативно решаются в ЦИКе.

Также были озвучены и результаты досрочного голосования. За пять день в нем приняло участие 31% избирателей. Это достаточно высокая явка. Для сравнения, четыре года назад на парламентских выборах, как сказала Лидия Ермошина, проголосовало на 300 тысяч меньше белорусов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Что же касается жалоб, то в начале дня они если и поступали, то это по поводу аккредитации отдельных наблюдателей на избирательных участках. Все данные обращения эффективно разрешаются, и там, где права наблюдателей нарушены, Центральная комиссия их восстанавливает.

Видеосвязь с регионами. Такое интерактивное общение уже было обкатано на президентских выборах в прошлом году. Сейчас на связь с главой ЦИК успели выйти Брестская и Витебская области, рассказав оперативные данные о ходе голосования. Лидию Ермошину интересовали нюансы.

В частности, председатель ЦИКа попросила взять под контроль случай в Барановичах.

На одном из участков наблюдатель изобрел свою собственную технологию, выдавая талоны избирателям.

Как отмечают эксперты, большинство избирателей идут на участки, делая осознанный выбор, с уже готовым решением. Этому во многом способствовала и колоссальная предварительная работа СМИ. Так, например, всем кандидатам были обеспечены равные условия: и телеэфиры, и полосы печатных изданий.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Государственные средства массовой информации создали все необходимые условия для того, чтобы каждый кандидат в депутаты получил возможность в равной мере быть услышанным, увиденным на своих избирательных участках. И сегодня мы видим, что белорусы продолжают в день выборов, главный день, активно, я думаю, кто хотел, проголосовал, но сегодня в стране еще и праздник.

Петр Петровский, руководитель консервативного центра «Nomos»:

В отличие, например, от западных стран, где телевизионный эфир гарантируется только мэйнстриму, политическим силам, у нас все кандидаты имели равные условия. Вопрос только в другом – смогли ли они ими воспользоваться. Потому что, к сожалению, не все кандидаты считают, что им нужно через телеэфир доносить информацию о себе, о своей предвыборной программе.

В информационный центр съезжаются политологи, наблюдатели, эксперты. Что касается наблюдателей, они уже успели разъехаться по стране. И сейчас работают на разных участках.

Владимир Божко, заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан, координатор международной группы наблюдателей от МПА СНГ:

Участки все, наверное, как и все в Беларуси, очень аккуратные, красивые. Члены избирательных комиссий доброжелательные. Везде уже с утра, мы посетили несколько избирательных участков, сидят наблюдатели. И от политических партий, мы с ними переговорили, и от общественных объединений. Наблюдателей достаточно много на избирательных участках. И они имеют, как мы убедились, полную возможность наблюдать за избирательным процессом. Хочу сказать, что вывешены протоколы с объявлением числа избирателей. Мы тоже с этими протоколами ознакомились.

Как показывает практика, самый пик избирательной активности приходится как раз на эти часы – с 10 до 13 часов дня.