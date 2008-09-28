Лидия Ермошина: “В Беларуси избран правомочный парламент”

Уже известны имена всех 110 народных избранников. А в ходе итоговой пресс-конференции, по данным на 1.30 ночи 29 сентября, председатель ЦИК назвала фамилии 99 депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси четвертого созыва.В частности, по Брестской области: в 1-м избирательном округе избран Олег Величко, в 5-м - Анатолий Ванькович, в 6-м - Светлана Пищ, в 9-м - Евгений Казимирчик, в 10-м - Владимир Зданович, в 11-м - Леонид Ковалевич, в 12-м - Александр Зозуля, в 14-м - Зинаида Мандровская, в 15-м - Константин Шевчик, в 16-м - Нина Кульша.



По Витебской области: в 18-м - Виктор Овчинников, в 19-м - Сергей Семашко, в 20-м - Александр Лосякин, в 21 - Василий Байков, в 22-м - Владимир Андрейченко, в 23-м - Анфим Михалевич, в 24-м - Владимир Сковородко, в 25-м - Инна Антонова, в 26-м - Владимир Жерело, в 27-м - Владимир Адашкевич, в 28-м - Петр Южик, в 29-м - Эдуард Казуро, в 30-м - Александр Попков.



По Гомельской области: в 31-м - Александр Чикилев, в 32 - Александр Беляев, в 33-м - Александр Шевко, в 37-м - Владимир Майоров, в 38-м - Владимир Кужанов, в 39-м - Михаил Русый, в 40-м - Владимир Батан, в 41-м - Раиса Тиханская, в 42-м - Евгений Артюшенко, в 43-м - Сергей Коноплич, в 44-м - Алла Исаченко, в 45-м - Владимир Михасев, в 46-м - Валентина Ковалева.



По Гродненской области: в 48-м - Леонид Эльяшевич, в 49-м - Александр Антоненко, в 50-м - Сергей Маскевич, в 51-м - Марина Ремша, в 52-м - Николай Горбаченок, в 53-м - Валентина Лузина, в 54-м - Тамара Клебан, в 55-м - Михаил Орда, в 56-м - Василий Степуро, в 57-м - Филипп Богуш, в 58-м - Мечислав Костюк, в 59-м - Татьяна Голубева, в 60-м - Мария Бюрюкова.



По Могилевской области: в 78-м - Елена Шамаль, в 79-м - Владимир Карпяк, в 80-м - Анатолий Глаз, в 81-м - Татьяна Осмоловская, в 82-м - Олег Сакадынец, в 83-м - Тамара Белкина, в 84-м - Владимир Василенко, в 85-м - Александр Юшкевич, в 86-м - Татьяна Исаченко, в 87-м - Евгений Мельников, в 88-м - Александр Розганов, в 89-м - Сергей Крыжевич, в 90-м - Валерий Иванов.



По Минской области: в 61-м - Владимир Петрович, в 62-м - Виктор Гуминский, в 63-м - Василий Гурьянов, в 64-м - Игорь Спильниченко, в 65-м - Олег Кот, в 67-м - Геннадий Демидчик, в 68-м - Василий Усик, в 70-м - Николай Жгун, в 71-м - Владимир Синяков, в 72-м - Елена Новик, в 73-м - Елена Диковицкая, в 74-м - Инесса Клещук, в 75-м - Евгений Оболенский, в 76-м - Анна Лаврукевич, в 77-м - Иван Богатко.



По городу Минску: в 91-м - Галина Юргелевич, в 92-м - Александр Высоцкий, в 93-м - Анатолий Павлович, в 94-м - Геннадий Давыдько, в 95-м - Валентина Леоненко, в 96-м - Роман Короп, в 97-м - Алексей Козлов, в 98-м - Виктор Толкачев, в 99-м - Светлана Шилова, в 100-м - Игорь Карпенко, в 101-м - Алексей Кузьмич, в 102-м - Валентина Лукашенок, в 103-м - Светлана Суховей, в 104-м - Валентина Журавская, в 105-м - Николай Самосейко, в 106-м - Галина Полянская, в 107-м - Виталий Бусько, в 108-м - Николай Казак, в 109-м - Игнатий Мисурагин, в 110-м - Тамара Щербачевич.