Лидия Ермошина: устных жалоб в Центральную комиссию с сегодняшнего утра поступило 20

Новости Беларуси. Во Дворец Республики поступает вся самая оперативная информация о ходе голосования в стране и за рубежом. Здесь продолжает работу информационный центр. Буквально несколько минут назад завершилась пресс-конференция Лидии Ермошиной. Глава ЦИК 11 сентября проводит встречи с журналистами каждые два часа.

По последним имеющимся данным, за первые два часа голосования участие в выборах успели принять 3% избирателей, то есть всего свой голос отдала практически треть белорусов, с учетом досрочного голосования. А самыми оперативными и ответственными оказались военные. На 12 закрытых участках, расположенных в воинских частях, голосование уже завершено, там приступили к подсчету голосов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Голосуют пока больницы. Это тоже закрытые участки. И санатории. Там тоже голосование заканчивается тогда, когда проголосуют все граждане, внесенные в списки для голосования. Жалобы какие поступили? Устных жалоб в Центральную комиссию с сегодняшнего утра поступило 20. 15 из них поступило по Минску. Все они касаются вопросов включения или невключения в списки избирателей, неполучения приглашений прийти на избирательные участки. Тот есть типичные рутинные вопросы.

Всеобъемлющую картину выборов в стране имеют возможность наблюдать здесь журналисты. Все благодаря интерактивному общению главы ЦИК с регионами. В ходе этого брифинга на связь вышли Гродно и Гомель. Рассказали, как организован процесс голосования в их областях. Например, на Гомельщине для избирателей из отдаленных населенных пунктов даже организовали подвоз на участки.

Как отмечается, эта избирательная кампания более медийная и активная. Мультимедийность, присущая экой кампании, на всех этапах: от смс с приглашение проголосовать до всеобъемлющей информации о кандидатах, которая была доступна для всех избирателей во всех источниках и СМИ.

Антон Дударенок, заместитель начальника управления информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Это в выгодную сторону отличает нынешнюю избирательную кампанию, то есть более объективно все, более открыто и прозрачно.