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Лидия Ермошина: У Провальского осталось только около 700 подписей. Остальное – копии

05 ноября 2010 16:52
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Наблюдателям будет дана возможность реально обозревать процесс подсчета голосов. Это решение принял Центризбирком Беларуси, рассматривая предложения от группы граждан, в числе которых потенциальные кандидаты в Президенты.

В частности, ЦИК согласился с тем, что наблюдатель должен видеть процедуру подсчета голосов с близкого расстояния: норма соответствует положению Конвенции СНГ о стандартах выборов. Упрощен и порядок направления наблюдателей в избирательные комиссии: поддержано предложение Белорусского Хельсинкского комитета. Теперь политические партии и  общественные объединения могут направлять в избиркомы своих  представителей  вне зависимости от того, есть ли на этой территории у них нижестоящие структуры или нет.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Что касается рассмотрения тех моментов, некоторые предложили некоторые претенденты на пост Президента, я думаю, эти предложения будут неоднократно выдвигаться в период до выборов. Это наилучшая реклама для кандидатов. Намного проще встретиться со средствами массовой информации, высказать свою позицию на заседании Центральной комиссии.

Как отметила Лидия Ермошина, почти каждый потенциальных кандидатов в Президенты  уже потерял около тысячи подписей в свою поддержку.  В  подписных листах многих  соискателей обнаружены многочисленные ошибки. Одно из нарушений — предоставление не оригиналов, а копий, что запрещено Избирательным Кодексом. Все листы, вызывающие сомнение в подлинности, будут направлены на экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Пока у всех остается больше 100 тысяч подписей. У господина Провальского, согласно данным территориальной комиссии, всего остается около 700 подписей. А остальное – копии этих 700.

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