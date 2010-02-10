Лидия Ермошина: Такого партийного аншлага не было очень давно

Беларусь готовится к выборам депутатов местных Советов. Их выдвижение начнется 14 февраля. До этого времени в регионах должны определить места, где запрещается проведение пикетов по сбору подписей.

Как отметила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, в последнее время растет интерес политических партий к выборам в местные Советы депутатов. Так, если при образовании территориальных комиссий выдвиженцев от партий было немного, то уже в окружные избиркомы своих представителей выдвинули 13 партий – это почти 500 человек.

Лидия Ермошина, Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

– У нас такого партийного аншлага не было очень давно. Потому, что даже последние парламентские выборы давали попытки участия, по крайней мере, не более 9 политическим партиям. Сейчас, как вы видите, 13. Правда, не все они оказались готовы.