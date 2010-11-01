Лидия Ермошина, председатель ЦИК: Слишком много ошибок бросается в глаза

29 октября в республике закончился очередной этап президентской избирательной кампании. Инициативные группы претендентов в кандидаты на пост Президента представили в территориальные избирательные комиссии подписные листы. В некоторых есть ошибки.

Кроме того, часть из них сдана именно в форме ксерокопий, что не предусмотрено законом. Центризбирком не намерен закрывать глаза на нарушения избирательного законодательства при сборе подписей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Слишком много ошибок бросается в глаза. У некоторых кандидатов представлены не оригиналы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено. Для того, чтобы выдвинуться, нужно представить подлинные подписи избирателей. Тем не менее, мы не будем делать никаких прогнозов до восьмого ноября, поскольку восьмое ноября – это последний день проверки районными избирательными комиссиями и предоставление результатов проверки в областные и Минскую городскую избирательную комиссию.

Представители партий и общественных объединений претендуют почти на 40% мест в участковых комиссиях. Накануне был последний день для выдвижения представителей в их состав. Всего на места в более чем шести тысячах участковых комиссиях претендуют 83 тысячи 960 человек. До третьего ноября должны быть образованы избирательные комиссии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».