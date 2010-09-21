Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси: Вновь будут проводиться теледебаты между кандидатами в Президенты

По словам Лидии Ермошиной, председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, ожидается не менее четырех кандидатов в Президенты.

Как Вы считаете, насколько рационально проведение выборов Президента Республики Беларусь 19 декабря?

Декабрь — более подходящий месяц для проведения избирательной кампании, чем февраль. 19 декабря — нейтральная дата, которая не совпадает ни с какими светскими или религиозными мероприятиями.

Не будем забывать, что выборы — это не только день голосования, но и период предвыборной агитации. Если бы выборы проводились в последнюю возможную дату — 6 февраля, то период предвыборной агитации начался бы 6 января, то есть накануне рождественских праздников. Все мероприятия, которые планировали бы кандидаты в Президенты, выпали бы на самый холодный месяц зимы — январь. В это время проводить митинги, шествия, уличные мероприятия в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты не очень удобно. Более того, еще до определения даты президентских выборов кандидаты, позиционирующие себя как кандидаты от демократических сил, говорили о том, что для демократов более удобным месяцем является декабрь. Поэтому будем считать, что власть и депутаты пошли навстречу чаяниям демократической общественности.

Справится ли Центризбирком и наше медийное пространство с информационным давлением, которое нарастает как из Беларуси, так и извне Беларуси?

Нормально, что выборы проходят в активном обсуждении. Было бы гораздо опаснее, если бы о них вообще молчали. Это означало бы, что они никого не интересуют как процесс. Если выборы обсуждаются, значит, общество живо.

Возможны ли в настоящем предвыборном периоде корректировки в избирательном законодательстве?

Однозначно, что сейчас избирательное законодательство меняться не может — это противоречит и всевозможным стандартам, и здравому смыслу. Нельзя поменять правила, когда игра началась. Более того, самые рьяные поборники реформирования избирательного законодательства — представители и эксперты ОБСЕ, — оценивая изменения, которые вошли в наш избирательный закон, указали, что дальнейшее его реформирование может происходить только после президентской избирательной кампании.

Что же касается изменений в избирательном законодательстве, которые вступили в силу в январе, то они весьма успешно апробированы в ходе прошедших выборов в местные Советы, которые прошли в апреле этого года. В частности, упрощен порядок сбора подписей. Инициативные группы по выдвижению кандидатов в Президенты будут использовать те же технологии, что и кандидаты в депутаты в местные Советы. Способы заверки подписных листов упростились. Узаконена такая форма сбора подписей, как пикет. Проведение открытых уличных агитационных мероприятий путем заявительного принципа уже апробировано и будет широко применяться кандидатами в Президенты и их доверенными лицами.

Новое и самое важное в настоящей кампании то, что впервые можно формировать личные финансовые фонды кандидатов в Президенты.

Вновь будут проводиться теледебаты между кандидатами в Президенты (а они у нас практиковались в 94-м году на выборах Президента). Правда, осуществляться они будут не в обязательном порядке, а если кандидаты в Президенты или их доверенные лица пожелают показать себя и пообщаться друг с другом в эфире перед зрителями.

Сколько Вы ожидаете кандидатов в Президенты?

Могу привести перефразированное выражение известного поэта: «Побольше кандидатов — хороших и разных». Однако кандидатов не должно быть слишком много. Избиратели могут подумать: «А лучшие ли это из лучших?»

Отмечу, что во время каждой избирательной кампании количество кандидатов в Президенты уменьшается. Сколько будет сейчас — мы не знаем. Но ведь нужно еще и подписи собрать.

В последние годы у нас устойчивое количество кандидатов — четыре. Это позволяет избирателю запомнить всех кандидатов, разобраться с их программами и сделать осознанный выбор. Поэтому мы рассчитываем, что в нынешних выборах кандидатов в Президенты будет не меньше четырех.

Если будет необходим второй тур выборов, который, как правило, проводится через две недели после первого тура, то дата его проведения придется на 2 января…

Максимальный период между турами — две недели. Но провести раньше второй тур можно. Поэтому если будет необходимо провести второй тур, то, я думаю, он пройдет через неделю после первого — 26 декабря.