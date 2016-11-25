Лидия Ермошина останется на посту председателя Центризбиркома Беларуси

Новости Беларуси. Лидия Ермошина останется на посту председателя Центризбиркома. Это стало известно 25 ноября по итогам рабочей встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. 20 декабря по закону истекает срок полномочий действующего состава Центризбиркома.

Глава государства поблагодарил всех членов ЦИК и обсудил с Лидией Ермошиной кандидатуры, которые войдут в новый состав, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет, наверное, правильно, если я публично поблагодарю вас и всех членов ЦИК, которые долго исполняли свои функции, за ту бескомпромиссную, по-настоящему ответственную работу, которую вы проводили. По-разному могут к этому относиться у нас «отдельные товарищи». Но даже они понимают, что в мире нет, наверное, государства, где бы так эффективно работала Центральная избирательная комиссия. А вообще-то мы исследовали этот вопрос, социологические исследования проводили. Но не просто большинство, подавляющее большинство людей положительно оценивают работу ЦИК и председателя Центральной комиссии. Поэтому, еще раз говорю, я благодарю вас за все то, что сделала Центральная комиссия. Ее работа – это фактор спокойствия в нашей стране.

На встрече поднимались вопросы совершенствования избирательного процесса и законодательства. Все предложения Центризбиркома нашли поддержку со стороны главы государства. Согласованы потенциальные руководители ЦИК: председатель и его заместитель, секретарь комиссии.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Председатель комиссии, как оказалось, не меняется. Естественно, как вы знаете, Центральная комиссия потеряла секретаря. Мы предлагаем на эту должность нынешнего исполняющего обязанности секретаря, она же является начальником правового отдела Центральной комиссии Дмухайло Елену Николаевну. Что же касается заместителя председателя комиссии, то эта должность всегда традиционно замещается руководителем этого учреждения. Это Ипатов Вадим Дмитриевич, он будет осуществлять свои обязанности и в следующем созыве Центральной комиссии.