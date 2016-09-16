Лидия Ермошина охарактеризовала доклад БДИПЧ ОБСЕ по парламентским выборам как вполне сбалансированный

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси подвел результаты выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. Членами комиссии принят проект соответствующего постановления и тем самым зарегистрированы депутаты, избранные 11 сентября по 110 округам. Точная явка составила 74,68%. В течение кампании поступило 480 обращений, другими словами – жалоб. Если сравнивать эту цифру с данными предыдущих парламентских выборов, то количество обращений, поданных в Центризбирком, значительно уменьшилось. Четыре года назад их было более 600, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Тенденции таковы. Количество избирателей, участвующих в выборах, остается на прежнем уровне. Количество кандидатов, которые стремятся избраться в парламент, стремится вверх, и избиратели получают альтернативу для выборов. И третье, избирательная кампания становится менее конфликтной по количеству жалоб и более свободной и открытой.

Я думаю, что самое главное достижение этих выборов – это то, что наши местные власти учатся предоставлять широкие возможности для ведения всех публичных мероприятий, связанных с выборами.

Кроме того, на заседании подведены итоги выборов в верхнюю палату белорусского парламента. Как было отмечено, они прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. Само голосование состоялось в течение одного дня, а подготовительная работа велась в течение отведенного избирательным кодексом времени. Избрано по 8 членов Совета Республики от каждой области и Минска, всего 56 сенаторов. Первые заседания палат парламента нового созыва состоятся 11 и 12 октября. Председатель ЦИК также охарактеризовала доклад БДИПЧ ОБСЕ по выборам в парламент.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Предварительный отчет вполне сбалансированный.

Да, мы с чем-то не согласны. Мы, например, не согласны с предложениями, направленными на дискриминацию избирателей в полном смысле этого слова. То, что мы гордимся и считаем, что простота участия, включение всех избирателей по месту жительства, возможность голосования по месту жительства, не доказывая факт проживания через суд, как существует в некоторых государствах. Наоборот, упрощение порядка – это привлечение на выборы. Но наблюдателей от ОБСЕ это не устраивает, они считают, что мы должны усложнить порядок участия в выборах. С этим мы не согласимся. Если будут предложения, направленные на улучшение процедуры подсчета голосов, то к этому нужно отнестись очень внимательно и по возможности учесть.