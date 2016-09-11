Лидия Ермошина о предварительных итогах голосования: 74,3%, может, будет 75% завтра

Новости Беларуси. О главной политической кампании этой осени – выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания.

В эти минуты в информационном центре Центризбиркома, который разместился во Дворце Республики, начинается пресс-конференция главы ЦИК.

Лидия Ермошина озвучит предварительные итоги голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта информация по явке избирателей, она уже давно размещена на сайте, но я напомню для тех, кто не видел.

Пока объявлена, хотя она тоже немножко изменится, может, на полпроцента – 74,3 процента явка избирателей.

Из них: в Брестской области – 77,5, в Витебской – 79,9, в Гомельской – 75,1 десятый, ну, если до десятых округлить. Гродненская область – 76,2, Минская – 75,3, Могилёвская – 80, 81 процент, практически. Минск – у меня стоит 61,1, но они звонили и сказали, что у них увеличилось на 1 процент – 62 где-то процента будет явка. И за пределами Республики Беларусь – 66%. Итого: 74,3, может, будет 75 завтра. В отношении результатов – я уже говорила, что выборы состоялись во всех избирательных округах.

На данный момент данные пришли по трём регионам, следовательно, в ближайшее время придут и по остальным.

Сейчас наши специалисты их, скажем так, корректируют, потому что там, например, одна область прислала только инициалы, а не полные имена. И всю будут выкладывать в Сеть. В принципе, победителя по каждому избирательному округу. Нам пришли данные по городу Минску, по Брестской области и по Гродненской. Ну, следовательно, подтянутся и остальные. Думаю, что в 10 часов утра на пресс-конференции, которую мы здесь будем проводить, уже будут и таблицы по составу избранного депутатского корпуса, ну, и окончательные данные по всем кандидатам в депутаты. Поэтому, вот, таковы итоги, по крайней мере, того, что поступило в Центральную комиссию этого дня, и, поэтому, если у вас нет вопросов, давайте разойдёмся.

Итак, сейчас во всех избирательных участках страны идет подсчет голосов.

Новые данные, которые будут стекаться в Центризбирком на протяжении ночи, озвучат уже 12 сентября утром.

За ходом учета бюллетеней пристально следят многочисленные наблюдатели. У каждого из них есть возможность видеть весь процесс на расстоянии не более трёх метров. Такие открытые условия работы можно встретить далеко не в каждом государстве.

К слову, международные эксперты уже отметили серьезный подход к организации голосования, а сам процесс волеизъявления назвали прозрачным и честным.

Наблюдатели также отметили высокую явку избирателей, которая оказалась даже выше, чем в европейских странах.

Это подтверждает гражданскую ответственность белорусов, понимание, что каждый голос – не просто бюллетень, а непосредственное участие в жизни своей страны.