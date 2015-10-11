Лидия Ермошина: Настолько организованных провокаций, как в этот раз, честно говоря, я не припомню

Дворец Республики. Сегодня здесь работает информационный центр ЦИК. Здесь аккумулируются все факты о ходе выборов. Прибывают сюда многочисленные международные наблюдатели и политологи. Они делятся своими мнениями с журналистами. Наш корреспондент Евгений Горин выходит на прямую связь со студией.

В информационный центр ЦИК продолжает поступать оперативная информация о ходе голосования. Замечу, достаточно «острая информация».

Недавно глава Центризбиркома Лидия Ермошина в режиме прямого телемоста связывалась с областными из Могилевской и Гродненской областей, чтобы узнать, как там идёт голосование. Выяснилось, что преимущественно спокойно, а главное - активно. Что касается замечаний, то зашла речь с появившимися листовками, в которых была ложная информация о переносе мест избирательных участков. Лидия Ермошина уточнила, имела ли такая информация место.

Лидия Ермошина:

Такая информация пришла мне. О том, что в одном из микрорайонов города Гродно были развешены листовки о переносе избирательных участков.

Данные действия направлены на срыв выборов. Никакого переноса и перевода участков в другие помещения не осуществлялось. Это действительно имело место. Повлияло ли этот как-то на явку избирателей?



Валерий Савко, председатель Гродненской избирательной комиссии по выборам РБ:

Очень приятно, что такая информация приходит сначала к Вам, а потом уже мы об этом узнаем. Я такой информацией не владею. Но поверьте, мы перепроверим.

Я думаю, это одна из тех провокаций, которая всегда осуществляется при проведении любой избирательной компании. Мы дадим оценку, и правовую в том числе.

Кроме того, журналисты уловили тему нарушений и спросили главу ЦИК о том, каковы главные опасения на этот основной день выборов. Какие незаурядицы и проблемы могут возникнуть.

Есть моменты, за которые вы волнуетесь в оставшиеся часы?

Лидия Ермошина:

Я думаю, чтобы в течении дня дабы не было провокаций! Не было конфликтов! Почему? Потому что у меня ощущение, что определённые политические силы на этих выборах конфликты провоцируют специально. Настолько организованных провокаций, как в этот раз, честно говоря, я не припомню.

Может быть, распространенность социальных сетей и возможности Интернета позволяет эти акты организовывать более глобально, в большем ключе, чем это было раньше. Поэтому я волнуюсь по этому поводу, прежде всего.

Ну, а затем меня, конечно, волнует правильность проведения процедуры подсчета голосов. И доступность наблюдателей. Дабы наблюдатели наши смогли видеть процедуру подсчётов.