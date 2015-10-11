Лидия Ермошина: На 18.00 даже в Минске, самом индифферентном, равнодушном мегаполисе, в выборах приняли участие 67% избирателей

Все внимание журналистов, наблюдателей и, конечно же, обычных белорусов, приковано к Центризбиркому, куда в течение всего дня стекается оперативная информация о ходе голосования. И здесь с самого утра работает одна из мобильных студий телекомпании СТВ. На вопросы корреспондента отвечает председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

Лидия Михайловна, какие цифры к этому моменту известны?

Лидия Ермошина:

Да, добрый вечер всем избирателям. Я могу сказать, что мы обладаем пока, на 18 часов, данными по трем регионам, и поэтому мы не можем вывести пока общую цифру по стране. Тем не менее, все регионы прибавили. Я имею в виду те, кто передал нам информацию. Я могу сказать, что даже в Минске, самом таком индифферентном, равнодушном, нашем мегаполисе, в выборах приняли участие 67% избирателей. При этом никто не говорит о каких-либо принуждениях. Более того, все обращения связаны именно с возможностью проголосовать. Кроме этого, 85% уже показывает Брестская область явки избирателей. И 81% с лишним – Минская область. Остальные данные на подходе, поэтому о них будет сообщено чуть позже.

Но еще успеют избиратели прыгнуть в этот последний вагон голосования?

Лидия Ермошина:

Конечно. Если они едут, а я видела в городе много частного транспорта. Народ, очевидно, возвращается все-таки с дачных участков, откуда-то с отдыха. Если они не проголосовали досрочно, то все участки рядом с местом проживания. Поэтому они успеют.

Какие-то замечания принципиальные поступают в Центральную комиссию о ходе голосования?

Лидия Ермошина:

Да, я могу сказать, что к нам постоянно поступают жалобы, причем в основном они, конечно, от избирателей и касаются того, что они не были включены в списки избирателей. Дело доходит до смешного: две квартиры на площадке включены, третья почему-то забыта. И я приношу извинения всем избирателям. Я сразу же могу сказать: вы жалуетесь на то, что это, например, вторые выборы. Беда наших избирательных комиссий, наших местных администраций, что они зачастую дублируют списки с ошибками, оставшиеся с прошлых выборов. Но вы должны все-таки не забывать, что это общественная функция – работа в избирательных комиссиях. Они такие же граждане, как и вы. И поэтому давайте вспомним мы сами, как мы относимся сами добросовестно зачастую к своим общественным обязанностям, Согласитесь, не всегда это бывает. Поэтому я прошу извинить нас. Это, конечно, очень обидно, особенно молодым избирателям, тем, кто голосует впервые. Я готова принести каждому личные извинения. Я это делаю, получая жалобы. Но, к сожалению, я боюсь, что пока у нас не будет регистра избирателей, эта ошибка будет повторяться.

Чуть ранее, еще до обеда, вы говорили о фактах провокаций на избирательных участках. Это единичные случаи или они накапливаются?

Лидия Ермошина:

Нет, они имели место в утренние часы. Все-таки, наверное, люди, которые хотели совершить провокацию и опорочить нашу избирательную кампанию, они были нацелены это сделать с утра. После того, наверное, когда я сделала соответствующее заявление в средствах массовой информации, да и день уже стал, так сказать, катиться к середине, как-то подобные провокационные заявления (они имели место и вчера вечером) закончились.

Как вы в целом оцениваете ход голосования? Этот день, действительно, близится к завершению, тем не менее ваши впечатления, может быть, по сравнению с другими кампаниями в том числе.

Лидия Ермошина:

День хороший, день праздничный, на участках хорошо. Причем на участках обычных, рядовых, абсолютно не центральных, в наших спальных районах. Действительно, организованы праздники, дежурства старших школьников, чтобы они помогали пожилым избирателям. Поэтому даже при всех недочетах я бы оценила эту кампанию, скажем так, позитивно, со знаком плюс.