Лидия Ермошина: Мне хотелось бы, чтобы кандидат в депутаты был с хорошим образованием, который много добился в жизни

Новости Беларуси. Большой интерес к парламентским выборам в Беларуси проявили зарубежные журналисты. Всего же это политическое событие освещают около 700 представителей СМИ из разных стран. В их числе и корреспонденты СТВ. В течение всего дня и до глубокой ночи в режиме прямых включений мы будем сообщать самую оперативную информацию о ходе выборов в стране и за ее пределами.

Чуть больше часа назад по всей стране открылись избирательные участки. Всего из более шести тысяч. И вся информация начинает поступать в Центризбирком.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Доброе утро, страна. Как любят говорить на наших каналах. Я хочу поздравить всех избирателей с этим солнечным, воскресным, праздничным утром. День выборов – это, конечно же, праздник, праздник демократии. И пригласить всех избирателей прогуляться сегодня, в этот хороший день, в том числе и до ближайшего участка для голосования.

Лидия Михайловна, все-таки белорусы у нас жаворонки или совы? Какая сейчас обстановка на избирательных участках?

Лидия Ермошина:

Я думаю, все от возраста зависит. Но, в принципе, конечно же, совы, тем более в выходной день. Я думаю, что те, кто любит вставать пораньше – это люди пожилые – многие уже проголосовали в ходе досрочного голосования. И об этом свидетельствуют цифры. Много граждан у нас освободили свой воскресный день и проголосовали досрочно.

Центризбирком держит связь со всей страной, со всеми избирательными участками. Если вспомнить, предположим, лет 10-15 назад, как была построена работа тогда и сейчас? Все-таки информационные технологии настолько стремительно ворвались в нашу жизнь. Повлияло это на вашу работу?

Лидия Ермошина:

Конечно. И это прежде всего повлияло на доступность информации для СМИ. В те годы вся информация шла сначала по телефону от участковых комиссий, а затем максимум, чем обладали наши окружные комиссии, территориальные, это были факсы.

Сейчас все (прим. – информация) поступает тут же в Интернет, на сайт Центральной комиссии. Она общедоступна.

И не нужно быть журналистом, чтобы обладать всей полнотой информации. Это все благодаря, конечно, новейшим технологиям.

Вы приходите голосовать досрочно. И, вроде бы, на второй день, если я не ошибаюсь.

Лидия Ермошина:

Да, это действительно так.

Я досрочно голосую, потому что на это меня подталкивают обстоятельства работы в день выборов.

У меня практически нет на это времени сейчас. А почему на второй день? Потому что на первый день много недостатков, я не хочу заставать людей врасплох. Именно избирательные комиссии. А ко второму дню все совершенствуется и шлифуется. А дальше просто некогда.

Во время голосования чем руководствовались?

Лидия Ермошина:

В этот раз мне было просто, потому что по избирательному округу шел человек, которого я знаю лично. И я думаю, что он (это, кстати, она) украсит парламент. Поэтому мне было приятно.

А вообще я всегда смотрю на информационные данные о кандидате.

Мне хотелось бы, чтобы этот челочек был с хорошим образованием, который много добился в жизни.

График сегодня у всех очень насыщенный. Знаю, что и у вас в том числе интервью бесконечные. Вы хоть утром сегодня кофе успели выпить.

Лидия Ермошина:

В шесть утра интервью еще не было. Так что успела.