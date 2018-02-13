Лидия Ермошина: Избирательная кампания проходит спокойно

Новости Беларуси. На выборах в местных Советы будут присутствовать и более 28 тысяч национальных, а также 46 зарубежных, наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно с досрочным голосованием в Беларуси продолжится предвыборная агитация.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом, избирательная кампания проходит спокойно. Кандидаты в депутаты по-прежнему осуществляют предвыборную агитацию. В стране нет дня тишины и поэтому проводить агитацию можно и в последний день, предшествующий выборам, то есть в субботу 17 февраля.