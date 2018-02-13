Прямой эфир

Лидия Ермошина: Избирательная кампания проходит спокойно

13 февраля 2018 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выборах в местных Советы будут присутствовать и более 28 тысяч национальных, а также 46 зарубежных, наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Параллельно с досрочным голосованием в Беларуси продолжится предвыборная агитация.

Лидия Ермошина: Избирательная кампания проходит спокойно-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
В целом, избирательная кампания проходит спокойно. Кандидаты в депутаты по-прежнему осуществляют предвыборную агитацию. В стране нет дня тишины и поэтому проводить агитацию можно и в последний день, предшествующий выборам, то есть в субботу 17 февраля.

Напомним, основной день голосования 18 февраля. Отдать свой голос на избирательных участках по месту регистрации можно будет с 8 утра. Для этого нужен лишь паспорт.

Лидия Ермошина: Избирательная кампания проходит спокойно-4

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

Другие новости рубрики

Все новости
Как проходит первый день досрочного голосования в местные Советы
13 февраля 2018 12:34

Как проходит первый день досрочного голосования в местные Советы

Александр Лукашенко: «Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации»
13 февраля 2018 11:31

Александр Лукашенко: «Нас очень беспокоит спекуляция некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации»

В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?
13 февраля 2018 08:51

В Беларуси началось досрочное голосование. Что презентуют на Веснянском избирательном участке тем, кто уже проголосовал?