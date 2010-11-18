Лидия Ермошина: Дебаты в прямом эфире — это, в том числе, и предложение ОБСЕ

Беларусь бьёт рекорды по числу кандидатов в Президенты. Впервые сразу 10 человек прошли основные этапы избирательной кампании – выдвижение и регистрацию. Сегодня им вручили удостоверения. И фактически, с этого дня начинается агитация.

Центризбирком пошёл на компромисс и не обратил внимания на неточности в декларациях о доходах отдельных кандидатов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

К этому привело упрощение порядка о выдвижении и максимально лояльное, способствующее выдвижению отношение со стороны и властей, и избирательных комиссий.

Уже с 22 ноября стартует теле- и радиомарафон избирательных программ. Сегодняшняя жеребьёвка определила очередность выступлений кандидатов. Их предвыборные программы зритель сможет видеть и слышать по 3 декабря. Причём, в прайм-тайм — с семи до восьми вечера по телевидению, и с шести до семи утра — по радио.

И сегодня же ЦИК принял еще одно принципиальное решение. Выступить с предвыборной программой и сразиться в дебатах с оппонентами кандидаты смогут не в записи, а в прямом эфире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это позволит избирателям объективно оценить их уровень.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Было подобное обращение по поводу прямого эфира, и не однократное: раньше кандидаты у нас требовали, чтобы и выступления были в прямом эфире. Я думаю, они почувствуют всю эту прелесть и не очень много будет желающих выступать в прямом эфире, это очень ответственно. Что же касается дебатов, то это предложение, в том числе, и ОБСЕ.