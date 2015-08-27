Лидия Ермошина: Более 620 национальных наблюдателей аккредитованы при территориальных избиркомах

Новости Беларуси. Более 620 национальных наблюдателей аккредитованы при территориальных избиркомах. Это сообщила сегодня, 27 августа, журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Больше всего наблюдателей направили общественные объединения – без малого полтысячи человек. От политических партий аккредитованы 72 наблюдателя. Кроме этого в настоящее время ходом политической кампании в стране занимаются две международные миссии – СНГ и БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Кроме этого, миссия СНГ давно приступила к мониторингу, давно запрашивает у нас какие-то материалы. А вот эксперты, правовые миссии ОБСЕ уже сегодня пришли в Центральную комиссию. И уже, в принципе, мы копируем им все поступившие жалобы в Центральную комиссию и ответы на них. Так что, в принципе, они сразу же взяли быка за рога в полном смысле этого слова.

Сегодня же стало известно, что для проведения выборов из бюджета республики перечислено уже 24% от суммы, предусмотренной на первый тур. 43 млрд рублей, львиная доля из которых – почти 40 млрд – направлены в территориальные комиссии.

Самые низкие расходы на проведение главной политической кампании года потребуются в столице Беларуси. Дело в том, что в Минске на надо платить командировочные. Поэтому, несмотря на самое большое число избирателей, расходы на проведение выборов меньше, чем в регионах. Что же касается личных финансовых фондов потенциальных кандидатов в президенты, они были образованы только шестью из них.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

На счет Сергея Ивановича Калякина поступило Br13 млн 630 тыс. Госпожа Короткевич: ей поступило Br12 млн 789 тыс. Госпожа Романовская Br144 тыс внесла сама в личный фонд и Br140 тыс из этого же фонда потратила на изготовление своих портретов. Улаховичу поступило Br318 тыс., пока не тратил ничего. Скажем так, и тратить особо нечего. Терещенко – Br9 млн 600 тыс у него на счету. Он пока не тратил ничего. И у Гайдукевича на счету Br7 млн 200 тыс. Он тоже не тратил ничего.