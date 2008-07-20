Прямой эфир

Лидер президентской гонки у демократов в США Барак Обама прибыл в Ирак

20 июля 2008 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Так он опровергает утверждения своего соперника – Джона Маккейна, что не знаком с ситуацией в Ираке по-настоящему. Обама предлагает в течение 16 месяцев вывести все боевые части ВС США из страны, где в ходе вооруженного конфликта погибло более 4-х тысяч американских военнослужащих. Обама прибыл в Ирак из Афганистана. Там он встретился с президентом Хамидом Карзаем, пообщался с солдатами, а также с представителями командования.

Другие новости рубрики

Все новости
17 июля 2008 17:35

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Сергея Сидорского

17 июля 2008 17:34

Президент Беларуси требует провести структурные преобразования в Академии управления

17 июля 2008 17:32

Беларусь-Венесуэла: друзья и деловые партнеры