Лидер ЛДП Сергей Гайдукевич отказался от дальнейшего участия в кампании по выборам Президента Беларуси

Соответствующее заявление 8 октября поступило в ЦИК.

Мотивации этого решения в заявлении не указано.

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В данном случае, по сути, то заявление и не требовалось. Если группа не работает, можно было бы и не собирать подписи и не представлять потом подписные листы. Кстати, так поступил и другой потенциальный кандидат, чью инициативную группу зарегистрировал Центризбирком — Петр Борисов, который тоже в средствах массовой информации заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу другого потенциального кандидата, но заявления в ЦИК не представлял.

Хотя я должен отметить, что то заявление, которое он сделал для прессы, все-таки не совсем законно. Он сказал, что члены его инициативной группы будут собирать подписи в пользу другого кандидата. Они это делать не имеют права, так как группа Петра Борисова имеет право собирать подписи только по выдвижению Петра Борисова, а не другого кандидата.

Таким образом, по словам Николая Лозовика, в избирательной кампании продолжают участвовать 16 человек, претендующих на президентский пост.