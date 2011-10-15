Лиам Фокс, министр обороны Великобритании, со скандалом ушел в отставку из-за мужчины

Журналисты выяснили, что 50-летний женатый министр во все поездки, в том числе на переговоры по заключению военных контрактов, ездил со своим 33-летним другом – бизнесменом Адамом Уэррити. Тот раздавал визитки, на которых представлялся советником министра. Во время операции союзников против Ливии Адам проводил время с Фоксом на вилле в Испании.

Лиам Фокс, министр обороны Великобритании в 2010–2011 годах:

Я ошибочно позволил размыться границам между моими личными интересами и деятельностью моего правительства. Последствия этого стали ясны в последние дни.

Новым министром обороны Великобритании назначен бывший минтранспорта Филипп Хаммонд