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Лиам Фокс, министр обороны Великобритании, со скандалом ушел в отставку из-за мужчины

15 октября 2011 18:05
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Журналисты выяснили, что 50-летний женатый министр во все поездки, в том числе на переговоры по заключению военных контрактов, ездил со своим 33-летним другом – бизнесменом Адамом Уэррити. Тот раздавал визитки, на которых представлялся советником министра. Во время операции союзников против Ливии Адам проводил время с Фоксом на вилле в Испании.

Лиам Фокс, министр обороны Великобритании в 2010–2011 годах:
Я ошибочно позволил размыться границам между моими личными интересами и деятельностью моего правительства. Последствия этого стали ясны в последние дни.  

Новым министром обороны Великобритании назначен бывший минтранспорта Филипп Хаммонд

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