Левые демократы нашли замену погибшему кандидату в президенты Польши

Союз левых демократов (СЛД) выдвинул официальным кандидатом на пост президента Польши своего лидера Гжегожа Наперальского.

– Я согласился, потому что хочу доказать людям, что политика может быть разной. Не хотелось бы, чтобы мы возвращались к старым привычкам и стандартам, – заявил Наперальский. При этом он подчеркнул, что будет продолжать линию своего предшественника Ежи Шмайдзиньского.



Напомним, Шмайдзиньский, ранее являвшийся кандидатом от СЛД в президенты, 10 апреля 2010 года погиб в авиакатастрофе под Смоленском. В числе других в этой катастрофе погиб президент Польши Лех Качиньский.

Первый тур досрочных выборов президента Польши назначен на 20 июня. Если ни один из кандидатов не получит поддержку 50% избирателей, 4 июля пройдет второй тур, куда выйдут двое претендентов, набравшие наибольшее число голосов, пишет Lenta.ru.