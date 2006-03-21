Левада-центр: внесем ясность

Российский аналитический Левада-центр не проводил экзит-пол в Беларуси в ходе выборов президента 19 марта.Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь центра Ирина Палилова. По ее словам, в день выборов Левада-центр провел с территории России телефонный опрос по репрезентативной выборке городского и сельского населения Беларуси. Однако в ходе исследования треть опрошенных отказались сообщить, за кого они проголосовали, и , как следствие, получить данные о распределении голосов на выборах не удалось. Как отметила Ирина Палилова, опрос проводился для внутреннего пользования, и его результаты не были опубликованы. Отсюда вывод: любые ссылки белорусской оппозиции на результаты экзит-пола, отдавшего победу <единому>, мягко говоря некорректны, а грубо - подстава и надувательство.