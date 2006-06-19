<Щит Союза-2006>: в деле авиация, КГБ и МЧС

Два новейших российских вертолета Ми-28Н ("Ночной охотник") вылетели в Беларусь для участия в совместном командно-штабном учении "Щит Союза -2006", которое началось в минувшую субботу.

Главком ВВС России генерал армии Владимир Михайлов подчеркнул, что военная авиация в этих учениях будет представлена "достаточно мощно": "В них участвуют самолеты российской стратегической авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики, истребители, модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50".



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В ходе учения "Блок-2006" Комитета госбезопасности Беларуси, проходящего в Брестской области в рамках командно-штабного учения "Щит Союза-2006", будут отработаны вопросы противодействия терроризму. На первом этапе отрабатывались действия территориальных подразделений КГБ, МВД, Минобороны, а также органов власти и управления по поиску групп условных террористов, действующих в условиях крупного населенного пункта.

Сегодня - решающая фаза учения, во время которой будет проведена контртеррористическая операция. По сценарию, группа "террористов" захватит административное здание в Березе и находившихся в нем заложников. Для их освобождения привлекается группа "Альфа" КГБ и подразделения Вооруженных Сил.



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В Березовском районе Брестской области 19 июня пройдет и первый этап тактико-специального учения МЧС Беларуси. Во время него будут отработаны вопросы ликвидации последствий <террористического акта> на мясокомбинате, в результате которого произошел выброс аммиачного облака. Спасатели должны ликвидировать его последствия и организовать защиту населения. В учении примут участие не только подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и бойцы территориальных невоенизированных формирований. Всего будет привлечено около 100 работников различных служб и около 15 единиц аварийно-спасательной и другой техники.