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<Щит Союза-2006>: накануне активной фазы учения

08 июня 2006 10:58
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В Беларусь сегодня прибывает российский военный контингент для участия в учении <Щит Союза-2006>, которое пройдет с 17 по 25 июня. В нем примут участие почти 9 тысяч военнослужащих, в том числе около двух тысяч - российских, а также штаб 20-й армии Московского военного округа. Российские солдаты в основном - контрактники. А в Беларуси начался призыв более двух тысяч военнообязанных из запаса, которые примут участие в учении. В Генштабе Вооруженных Сил намерены сравнить и о%F

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