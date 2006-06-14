<Щит Союза-2006> : личный состав и техника выдвигаются в район учения

Завершаются последние приготовления к проведению учения <Щит Союза-2006>. Личный состав и техника уже выходят в определенные им районы.

Военнослужащие различных видов и родов войск Вооруженных Сил Беларуси и России, выполняют поставленные учебно-боевые задачи в соответствии с замыслом учения.

13 июня на военном аэродроме <Мачулищи> приземлились российские боевые самолеты СУ-24, СУ-27 и СУ-30. Еще раньше на белорусские военные аэродромы сели российские самолеты и вертолеты А-50, Ил-76, Миг-29, Ми-8мт и Ми-24.

Взаимодействие Беларуси и России в военной сфере осуществляется в строгом соответствии с военной доктриной Союзного государства, которая имеет оборонительный характер и направлена на обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета государств-участников, поддержание стратегической стабильности и создание условий для прочного и справедливого мира.

Согласно Договору о коллективной безопасности Беларусь и Россия обеспечивают военную безопасность в Восточно-Европейском регионе ОДКБ, так что эти учения полностью соответствует интересам безопасности стран-участниц как ОДКБ, так и Союзного государства. В них участвуют около 8 800 военнослужащих, в том числе 1 800 российских, большое количество боевой техники и авиации.