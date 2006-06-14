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<Щит Союза-2006> : личный состав и техника выдвигаются в район учения

14 июня 2006 08:03
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Завершаются последние приготовления к проведению учения <Щит Союза-2006>. Личный состав и техника уже выходят в определенные им районы.

Военнослужащие различных видов и родов войск Вооруженных Сил Беларуси и России,  выполняют поставленные учебно-боевые задачи в соответствии с замыслом учения.

13 июня на военном аэродроме  <Мачулищи> приземлились российские боевые самолеты СУ-24, СУ-27 и СУ-30. Еще раньше  на белорусские военные аэродромы сели   российские самолеты и вертолеты  А-50, Ил-76, Миг-29, Ми-8мт и Ми-24.

Взаимодействие Беларуси и России в военной сфере осуществляется в строгом соответствии с военной доктриной Союзного государства, которая имеет оборонительный характер и направлена на обеспечение территориальной неприкосновенности и суверенитета государств-участников, поддержание стратегической стабильности и создание условий для прочного и справедливого мира.

Согласно Договору о коллективной безопасности  Беларусь и Россия обеспечивают военную безопасность в Восточно-Европейском регионе ОДКБ, так  что эти учения  полностью соответствует интересам  безопасности стран-участниц как ОДКБ, так и Союзного государства.  В них участвуют  около 8 800 военнослужащих, в том числе  1 800 российских, большое количество боевой техники и авиации.

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