<Нарушители> воздушного пространства условно уничтожены

На белорусско-российском командно-штабном учении <Щит Союза-2006> перехватили и условно уничтожили двух нарушителей воздушного пространства.Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси, эту задачу выполнили дежурные экипажи 14-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Российской Федерации на самолетах Миг-29. С такой же задачей успешно справился и боевой расчет зенитно-ракетного дивизиона 120-й зенитно- ракетной бригады Западного оперативно-тактического командования. В роли нарушителей границы выступили два самолета Су-25 из состава 206-й штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО Беларуси.