Новости Украины. Биография этого человека богата на события. Он профессор, кандидат технических наук, автор изобретений и научно-технических работ, почетный доктор нескольких зарубежных вузов и действительный член ряда академий наук . Второй президент Независимой Украины Леонид Кучма отмечает сегодня 75-летие.

С юбилеем главу благотворительного фонда «Украина» поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди заслуг президентства Кучмы политологи и политики отмечают, что именно в те годы Украина взяла курс на евроинтеграцию. Страна получила не только собственную национальную валюту, но и новую Конституцию.