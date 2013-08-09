Прямой эфир

Леонид Кучма отмечает сегодня 75-летие

09 августа 2013 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Биография этого человека богата на события. Он профессор, кандидат технических наук, автор изобретений и научно-технических работ, почетный доктор нескольких зарубежных вузов и действительный член ряда академий наук . Второй президент Независимой Украины Леонид Кучма отмечает сегодня 75-летие.

С юбилеем главу благотворительного фонда «Украина» поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди заслуг президентства Кучмы политологи и политики отмечают, что именно в те годы  Украина взяла курс на евроинтеграцию. Страна получила не только собственную национальную валюту, но и новую Конституцию.

# Юбилеи

Другие новости рубрики

Все новости
Долгострои Бреста стали одними из лидеров анти-рейтинга звонков на горячую линию
07 августа 2013 18:37

Долгострои Бреста стали одними из лидеров анти-рейтинга звонков на горячую линию

Председатель Комитета госконтроля Беларуси назвал Островецкую АЭС образцом для всех отечественных строителей
07 августа 2013 17:50

Председатель Комитета госконтроля Беларуси назвал Островецкую АЭС образцом для всех отечественных строителей

Обама отказался от встреч с Путиным из-за ситуации вокруг Сноудена
07 августа 2013 15:03

Обама отказался от встреч с Путиным из-за ситуации вокруг Сноудена