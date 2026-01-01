Лазуткин о белорусско-российских отношениях: мы союзника своего поддерживаем

Андрей Лазуткин, политолог:

Между Беларусью и Россией пытаются вбить какой-то клин. Что, если мы не сделали какое-то заявление официальное, а просто Азаренок выступил на стриме, значит, это вот есть некая позиция белорусская – Россию не поддерживать. И понятно, что этим занимаются украинцы в основном.

Именно украинские братья смотрят нашу белорусскую повестку для того, чтобы из нее доставать какие-то вещи, которые хотя бы формально можно якобы противопоставить России. Они отслеживают это все. Поэтому, во-первых, важно не давать им формального повода. Во-вторых, надо все равно неформально, уже через какие-то стримы там, неважно, выступления, передачи объяснять, что, конечно, мы союзника своего поддерживаем. И самое главное, что наш Президент созванивался с Путиным накануне Нового года. Во всем СНГ самые близкие отношения. И понятно, что, конечно же, мы Россию не просто поддерживаем. Там, где надо, у нас могут отличаться позиции формально. Как с американцами, например. Но это делается опять же в интересах России. Для того, чтобы у России шли более эффективные переговоры. И чтобы мы тоже с этого что-то получили. Опять же с согласия и понимания России. Поэтому у нас очень хорошие отношения между Президентами. Главный риск – это не то, что там пишут в этих каналах и подсказывают украинские братья, а вот какие будут дальше Президенты здесь и там, и как этим Запад попытается воспользоваться. Подумаем об этом, конечно, еще мы не скоро, но надо уже сегодня осмотреть на те риски, которые есть, анализировать, как они будут между нами вбивать клин дальше и потом.