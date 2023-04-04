Лазуткин: как только между Украиной и Россией обсуждается вопрос переговоров, происходят теракты

Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Так Президент Беларуси прокомментировал возможность мирных переговоров между Россией и Украиной. Как ожидается, тема мира будет подробно обсуждаться во время завтрашней встречи президентов России и Беларуси в Кремле. О том, на каком информационном фоне пройдут переговоры, расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы могли заметить, что как только между Украиной и Россией обсуждается вопрос переговоров, начинают происходить теракты. Это работа с настроениями в РФ. Как только появляется возможность переговоров, украинцы совершают либо громкие убийства, либо жесты, типа закрытия Киевской лавры, либо казнят пленных и мирных жителей. Последней была вылазка в Брянскую область, когда убили двух работников школы, а теперь – теракт в Санкт-Петербурге, смерть военкора. Каждый раз это вызывает вспышку ненависти в России. И власть, если она начинает переговоры на таком фоне, попадает в ловушку: «Вы нам рассказывали по телевизору, что это бандеровцы и фашисты, а теперь садитесь с ними за стол». Люди этого не понимают, и такова продуманная тактика американцев. Они делают все, чтобы переговоров не было с двух сторон. Если с Зеленским проще, он управляемый, сам себе запретил вести переговоры, то в России американцы действуют тоньше. С одной стороны, подогревают настроения о поражении, что все пропало и кругом предатели, а с другой стороны – подогревают ненависть к украинцам с помощью громких акций. И это касается уже не либеральной публики – она давно уехала и не влияет на общество, а касается именно патриотов, тех, кто искренне считает себя сторонником России.

И поэтому, когда на белорусском Послании еще раз был поднят вопрос о переговорах, Президент оказался между молотом и наковальней. Критикуют его и либеральные СМИ в эмиграции, и отдельные патриотические круги в России. По этому поводу есть народная мудрость: тот, кто разнимает драку, получает с двух сторон. И вот в России пишут: Лукашенко набивается на роль посредника, пытается получить какую-то выгоду. Лукашенко выступает за новые Минские соглашения, а это предательство. Или что Лукашенко только играет роль миротворца, а на самом деле хочет, чтобы нас снова обманул Запад. Ну, во-первых, умные люди понимают, что недавно проходили закрытые переговоры с Китаем, и то, что звучит – это не фантазии и пожелания Лукашенко, а то, как выход из ситуации (по крайней мере, временный) видит и Пекин, и Владимир Путин. Но им надо сохранить лицо, и для этого нужен посредник. Он должен сказать, что призыв к переговорам – это не слабость России, и не слабость Украины – и там, и там есть резервы, чтобы воевать еще несколько лет. Но сказано это было накануне украинского контрнаступления. Это сигнал украинским военным, которые далеко не все рвутся воевать, что о вашем наступлении знают и что оно ничего не даст. Более того, Президент намекает, что нам хорошо известны настроения в украинской армии, и что армия сегодня имеет больший авторитет у населения, чем Зеленский, поэтому надо говорить с ними.

Зритель спросит, так они же обороняются и умирают в Бахмуте, они мотивированы. Но украинское командование прекрасно понимает, что войска полностью зависят от западных поставок. Если завтра эти поставки прекратятся, через неделю будет военный разгром. А рядовой состав, видя, что им постоянно дают западную технику, думает: «А вдруг натовцы приедут воевать вместо нас и сами все сделают?» Не приедут. Но это тоже снижает мотивацию воевать: а вдруг случится чудо, поставят новое супероружие или высадят американскую бригаду. Но чуда не будет. Украинцам наш Президент прямо сказал, что в среднесрочной перспективе время работает на Россию. Уже развернуто военное производство для такого типа войны, под потребности длительной сухопутной операции. Это значит, будет больше снарядов, больше артиллерии, больше украинских потерь. То есть у Украины выбор – либо проводить контрнаступление сейчас, большой кровью, пока российский ВПК не развернулся в полную силу, либо начинать переговоры на относительно хороших для Украины условиях. Есть проблемы и с точки зрения России: если это не будет военная победа, полный разгром, значит, Киев будет контролировать большую часть Украины, и с ними придется выстраивать отношения раньше или позже. Британцы не зря рисуют карты. А с бывших территорий Украины Россия тоже не собирается выводить войска, и, судя по всему, об этом проговорили с Си Цзиньпином. Причем от него был намек: мы хотели бы видеть Владимира Путина во главе России следующие 7 лет.

То есть Китай будет и готов работать с Владимиром Путиным, проиграть России никто не даст. И как, зная внутреннюю информацию, рассуждает наш Президент? Либо это будет длительная война на истощение, и каждый день такой войны – новые риски для Беларуси. Либо это будет эскалация с применением новых типов вооружений: фосфора, урановых боеприпасов и даже тактического ядерного оружия в случае наступления на Крым. Опять же, такая эскалация – это риск для Беларуси, потому что непонятно, как будет действовать Польша. И для нас нет другого выхода, кроме как выступать за скорейшие переговоры. Но отдельные СМИ в России наших рисков не понимают и пишут, что призывы к миру и к остановке кровопролития – это наша самодеятельность. Однако наверняка действия были согласованы, а дальше, на завтрашних переговорах с Владимиром Путиным, будут обсуждаться конкретные условия, как их видит Россия и, скорее всего, Китай. Но публично Президент Беларуси может сказать больше, чем сказал бы Владимир Путин. Поэтому и говорят они разное для разных аудиторий. И еще по поводу мира. Для Беларуси это не попытка заработать авторитет. К сожалению, мы видим, как украинцы корректируют проведение терактов. Когда Дарью Дугину убила военнослужащая Украины, прикрываясь ребенком, и скрылась в Европе, это не дало никакой реакции, кроме ненависти и сплочения: «Смотрите, как они грязно работают, это убийцы». Поэтому теперь теракты проводят от имени российских или белорусских организаций. Что якобы есть какое-то подполье, и вот оно пыталось подорвать самолет в Мачулищах, или что какие-то «партизаны» помогали проводить рейд на Брянщине, но эти теракты пошли не по плану, там был виден украинский след. А вот в Петербурге на днях была задержана девушка-исполнитель, гражданка России, судя по всему, идейная.