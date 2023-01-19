Лавров: Запад превратил Украину в плацдарм для военно-политического освоения постсоветского пространства

ОБСЕ деградирует, Украина – плацдарм западной экспансии постсоветского пространства, а попытки удушить Беларусь и Россию провальны. Эти темы сегодня, 19 января, Александр Лукашенко обсудил на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: Особое внимание мы уделили согласованию позиций в международных организациях правозащитной и экономической направленности, согласовав совместные шаги по противодействию политизации их деятельности, чем последовательно занимаются наши западные коллеги. Так называемый коллективный Запад фактически превратил Украину в плацдарм дальнейшего военно-политического освоения постсоветского пространства, в плацдарм для подрывной деятельности против Союзного государства. Прямо подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Беларуси.

Образно говоря, события последних лет заставили наши страны покинуть теплую ванную. Но, как показывает традиция сегодняшнего праздника, к холодным температурам нам не привыкать. Это видео отражает и наши традиции, и смекалку. Только вот экскаватор пока не наш. Но и это должны исправить. Союзное государство окунается в новый этап импортозамещения не только в промышленности, но и в шкале ценностей и политических приоритетов.

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