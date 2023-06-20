Прямой эфир

Лавров: ОДКБ рассматривается Западом в качестве угрозы своему доминированию

20 июня 2023 13:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума, и инициативы Беларуси там слышать не хотят. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с министрами иностранных дел государств – участников ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о марионеточном Евросоюзе: «Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного»

Лавров: ОДКБ рассматривается Западом в качестве угрозы своему доминированию-1

Странам-участницам ОДКБ необходимо противостоять давлению Запада, выполнять в полной мере союзнические обязательства и укреплять солидарность. К такому общему выводу пришли сторонники после полуторачасовой беседы. Подробностями с журналистами поделился Сергей Лавров.

Лавров: ОДКБ рассматривается Западом в качестве угрозы своему доминированию-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Лидер Беларуси изложил свои оценки ситуации в мире, которые идут в русле наших действий и которые обосновывают дальнейшее развитие Организации Договора о коллективной безопасности. Мы отметили то, что эта Организация, так же как и Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, рассматриваются Западом в качестве угроз своему доминированию на международной арене. В качестве формирующихся центров будущего многополярного мироустройства, в котором Запад видит угрозу своим интересам, своей гегемонии. Мне кажется, у ОДКБ сейчас очень важный период, и председательство Республики Беларусь в ней существенно помогает правильно взглянуть на современную ситуацию, правильно ее оценить и выработать путь вперед.

Давая оценку деятельности ОДКБ, Президент Беларуси заметил, что Организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем. И Александр Лукашенко в очередной раз призвал союзников не избегать трудностей, а решать их как можно скорее.

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Сергей Лавров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси обсудил с главой ЦИК подготовку к электоральной кампании 2024 года. Какие новшества ожидаются?
19 июня 2023 19:14

Президент Беларуси обсудил с главой ЦИК подготовку к электоральной кампании 2024 года. Какие новшества ожидаются?

Вадим Боровик: неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и трагическим последствиям
19 июня 2023 18:29

Вадим Боровик: неправильное поведение на выборах приводит к потере суверенитета и трагическим последствиям

Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»
19 июня 2023 17:58

Лукашенко: «Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться?»