Латвия намерена сохранить бесплатные визы для отдельных категорий граждан Беларуси

Сегодня латвийские визы для белорусов бесплатные. Но после присоединения Латвии к Шенгенскому соглашению, которое намечено на 2008 год, стоимость виз составит до 60 евро. Бесплатными же они могут остаться для спортсменов, студентов, художественных коллективов, официальных делегаций. Латвийская сторона убеждена, что в этом случае выгода для двусторонних отношений будет намного больше, чем выручка от всех без исключения платных визы. Примером свободы маневра внутри Шенгенского соглашения служит решение латвийской стороны о том, что с 1 декабря текущего года белорусы, имеющие Шенгенскую визу, могут пересекать территорию Латвии без транзитной визы.