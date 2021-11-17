Латвия допустила участие НАТО в разрешении ситуации с беженцами

Новости Беларуси. В МИД России прокомментировали призывы Польши к НАТО. По мнению ведомства, участие Альянса в разрешении ситуации на границе с Беларусью провокационно и опасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее канцелярия президента Польши сообщила, что в НАТО предложили помощь в решении кризиса. Речь идет как о содействии непосредственно на границе, так и о политической поддержке. Еще одна страна, которая допустила помощь Альянса, Латвия.