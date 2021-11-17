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Латвия допустила участие НАТО в разрешении ситуации с беженцами

17 ноября 2021 21:26
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Новости Беларуси. В МИД России прокомментировали призывы Польши к НАТО. По мнению ведомства, участие Альянса в разрешении ситуации на границе с Беларусью провокационно и опасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия допустила участие НАТО в разрешении ситуации с беженцами-1

Ранее канцелярия президента Польши сообщила, что в НАТО предложили помощь в решении кризиса. Речь идет как о содействии непосредственно на границе, так и о политической поддержке. Еще одна страна, которая допустила помощь Альянса, Латвия.

Латвия допустила участие НАТО в разрешении ситуации с беженцами-4

По словам министра обороны страны, Латвия, Литва и Польша находятся в одном шаге от привлечения НАТО к разрешению миграционного кризиса. Если одно из государств захочет начать консультации по данному вопросу, другие присоединятся к инициативе, и заявка будет подана тремя странами совместно.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

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