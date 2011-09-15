Ладутько: Земельных участков для массового индивидуального строительства в Минске нет

Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр столицы подчеркнул, что власти города в первую очередь выделяют земельные участки многодетным семьям. «Мы собираем участки - 70-80 - для многодетных. Но в дальнейшем будет отслеживаться их освоение. Если участки не будут осваиваться, то будем их изымать», - сказал Николай Ладутько.



Председатель Мингорисполкома также добавил, что в республике завершается формирование перечня земельных участков. «Но невозможно всем 200 тыс. человек предоставить участки в Минском районе. Предложения будут, но шире по географии», - сказал Николай Ладутько.