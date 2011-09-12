Ладутько: Себестоимость проезда для городского бюджета составляет 2250 рублей

Председатель Мингорисполкома, Николай Александрович Ладутько, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» Юрия Козиятко на телеканале «РТР-Беларусь».

Какой подарок, по Вашему, самый главный для минчан ко Дню города?

Я не стал бы выделять самый главный. Уже на протяжении двух недель в Минске идут праздничные мероприятия. Но они заключаются не в том, что проходят концерты, а в том, что минчане дарят городу сделанное своми руками. На днях мы открыли территориальный центр для работы с населением в Московском районе, новый плавательный бассейн с теннисными кортами в 16 гимназии в Центральном районе. Открылся концертный зал филиала детской консерватории возле здания Ратуши. Принцип работы этого восстановленного памятника архитектуры будет такой - 5 дней в неделю концерты, а два раза в неделю - молодые пары смогут расписываться в историческом центре. Это символично, очень празднично и торжественно. Мы открыли новую школу накануне нового учебного года.

Накануне мы держали отчет перед главой государства, как выполнялось его поручение о реконструкции здания Центрального автовокзала. Здание, которое было построено в 1962 году, в 2008 году было снесено - начал работать новый автовокзал. Построен современнейший многофункциональный комплекс. До конца этого года в нем появятся офисные и торговые помещения, два ресторана, 7 кафе, паркинг на 500 автомобилей, через который мы решим вопрос парковки в центральной части города, семь кинозалов на 1000 мест. Мы рассчитываем, что количество транзитных пассажиров через международные перевозки за 5 лет увеличится на 50-60%.

Я слышу, как пассажиры, о которых вы говорите, спрашивают: Николай Александрович, а повышение цен на проезд в городском транспорте с 10 сентября тоже подарок ко Дню города?

Да, это тоже подарок ко Дню города, потому что повышение произошло на 50 рублей и сегодня проезд в городском транспорте стоит всего лишь 950 рублей. При этом себестоимость проезда для городского бюджета составляет 2250 рублей. Поэтому пассажиры платят 40%. Поэтому и депутаты нашего горсовета подтвердили необходимость такого решения. Уже с 10 сентября деньги пойдут на поддержку Минтранса в размере 150 млрд рублей, что позволит нам до конца текущего года обеспечить функционирования транспорта в достаточно льготном режиме.

В Минске около 150 000 школьников ездят бесплатно - это решение президента действует.

Президент во время участия в мероприятиях по открытию Центрального автовокзала, городских линий поручил распространить эту норму и на студентом. В пятницу мы изучили данный вопрос, с 12 сентября студенты дневной формы обучения могут передвигаться по Минску свободно по системе общественного транспорта (в Минске более 250 000 студентов, еще 140 000 - заочники). С понедельника студент может бесплатно передвигаться по Минску по студенческому удостоверению.

Гречка, сахар, свиная шея на минских прилавках есть?

Сегодня Минск мясными полуфабрикатами и колбасными изделиями обеспечен.

Вам это доложили или вы сами ходили в магазин? Вы часто ходите в магазин?

И доложили, и ходил. Хожу в магазин раза 4 в неделю. Последний раз был 8 сентября. К сожалению, у нас в городе каждый день возникают те или иные слухи. Буквально на днях слух: в продаже не хватает холодильников и стиральных машин производства «Атлант». Устойчивый спрос есть, но «Атлант» увеличил поставки в торговую сеть и все модели представлены на прилавках столичных магазинов. К сожалению, многие реагируют на эти слухи. Если бы более выдержанными были в этом вопросе, больше внимания обращали на официальные источники информации, наша жизнь была бы духовно устойчивее. Вашу программу «Картина мира» смотрят многие жители Минска. Признателен вам, что пригласили на вашу программу.

Относительно дефицитов. Были периоды, когда активно покупали гречку, сахар, и наиболее ярко это проявлялось в Минске. Почему? У жителей столицы больше денег?

У жителей столицы средняя зарплата по отношению к регионам выше в среднем на 550 000 рублей (на июль - 2 490 000 рублей, увеличившись с 1 января на 600 000 рублей). А реальный уровень доходов в Минске еще выше.

Зарплата еще будет увеличиваться? Кто-то будет компенсировать рост цен на товары?

План Правительства и Нацбанка предусматривает целый комплекс мер, в том числе на валютной бирже (вторая сессия и выход на единый курс). но главное - защита белорусского населения. В Минске 2 млн человк. 1 млн - те, которые работают. Остальные - школьники, студенты, 300 000 неработающих пенсионеров, инвалиды и другие категории. Поэтому в первую очередь речь идет о том, что люди, работающие на предприятиях, на заводах, на фабриках, в производственных и научно-производственных компаниях, должны обеспечивать рост зарплаты за счет повышения эффективности труда. От активной экономической позиции работающих минчан зависит всеобщее благополучие.

А что касается другой части - тут вступают в действие меры социальной поддержки, которые определены правительством РБ. Горисполком к этим мерам принял еще целый ряд дополнительных мер, в том числе бесплатный проезд студентов. В Минске 414 000 пенсионеров - из них 300 000 - неработающих. Каждый неработающий пенсионер по решению президента получит 500 000 рублей для закупок в сезон закупок. Мингорисполком дополнительно выплатит по 500 000 малоимущим слоям населения, у которых уровень пенсии ниже прожиточного уровня - меньше 440 000 - это около 50 000 человек.