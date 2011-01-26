Л. Ивлев, зампредседателя ЦИК России: Сомневаться в легитимности выборов Президента Беларуси нет оснований

Об этом заявил сегодня в Москве зампредседателя Центризбиркома России Леонид Ивлев, представляя доклад наблюдателей на выборах Президента Беларуси.

В наблюдении участвовало 66 представителей избирательных комиссий России, включая региональные избиркомы. Они входили в наблюдательные миссии БДИПЧ ОБСЕ и СНГ и посетили около 460 избирательных участков во всех областях Беларуси и в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Ивлев, зампредседателя Центризбиркома России:

Международные наблюдатели работали в обстановке искренности, открытости и имели доступ к любым избирательным действиям как в ходе кампании, так и в день голосования. Наблюдатели могли заказывать и получить любые документы, общаться с представителями любых политических партий и общественных объединений.