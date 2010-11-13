Л. Ермошина: Я думаю, кандидатов в Президенты будет 10 человек

В Беларуси продолжается избирательная кампания по выборам Президента страны. На очереди следующий этап — регистрация кандидатов на пост главы государства.

Необходимые документы подали в ЦИК 11 претендентов. При этом только у десяти из них в активе достаточное количество подписей в свою поддержку.

Все потенциальные кандидаты на президентский пост предоставили в ЦИК письменное заявление о согласии баллотироваться, анкету и декларации о доходах и имуществе. Во время нынешней избирательной кампании претендентам разрешено при подсчёте совокупного годового дохода ошибиться на 20% и это не будет поводом для отказа в регистрации.

Как сообщили сегодня в Центризбиркоме, регистрация кандидатов пройдет предположительно 18 ноября.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Беларусь, очевидно, впервые получит рекордное количество кандидатов в Президенты. Я думаю, их будет 10 человек. Все представленные документы, и это, прежде всего, декларация о доходах, имуществе кандидатов и их супругов будут направлены на проверку, а ведомостей достаточно много.