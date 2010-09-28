Л. Ермошина: Ограничение по проведению пикетов в Минске – только по трем главным площадям

Запреты на проведение пикетов по сбору подписей во время президентских выборов будут минимальными. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Согласно последним поправкам Избирательного законодательства, проведение пикетов по сбору подписей для выдвижения кандидатов в президенты разрешено везде, кроме мест, где их проведение запретили местные органы власти. Местные исполкомы должны были их определить до 29 сентября. По инициативе ЦИК перечни территорий, где запрещены пикеты, были пересмотрены, чтобы их максимально сократить.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведения республиканских референдумов:

– По сути дела, ограничение по Минску – только по трем главным площадям. И указано, что нельзя проводить пикеты на расстоянии 200 метров от резиденции Президента, 50 метров от зданий прокуратуры, судов, милиции, исполнительных органов, посольских учреждений.

До конца сегодняшнего дня все участники инициативных групп получат удостоверения, подписные листы и методические разъяснения Центризбиркома о проведении выборов. Сбор подписей начнется одновременно – с 30 сентября. Регистрация кандидатов в президенты должна завершиться до 23 ноября. Выборы главы государства в Беларуси состоятся 19 декабря 2010 года.