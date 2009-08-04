Кыргызстан политический

Центром силы в геополитике обычно называют страну или регион, которые в силу разных обстоятельств имеют возможность оказывать влияние на соседей.

По этой логике Кыргызстан на большой карте – это центр притяжения сил. Не объект воздействия, а именно центр. Сегодня в нем как в линзе собираются лучи влияния самых серьезных мировых игроков, чтобы проникать в области планеты, находящиеся в политической, экономической или иной тени. Преимущества подобного положения переоценить трудно, выгоды исчерпать почти невозможно. Вот только и шлифовка такой линзы – процесс трудоемкий. Проверка качества – прошедшие выборы. Которые показали: стабильность и надежность – по-прежнему главные приоритеты.

В чем же секрет притягательности, предложенной Курманбеком Бакиевым, программы на будущее. Помимо социальной направленности экономики и попытки учесть и использовать по максимуму имеющиеся преимущества, вроде ресурсного богатства и географического положения, успех Бакиева не в последнюю очередь в многовекторности и незашоренности внешней политики. Президент Кыргызстана не раз отмечал: нынешнее неспокойное время не только минута всеобщего вызова, но и час для поиска новых возможностей.

Для Беларуси подобный выбор – сложившаяся и проверенная практика. Мы открыты и для двустороннего диалога с каждым из партнеров и для многосторонней беседы на площадках самых разных мировых форумов. Оттого и работать с Бишкеком для Минска как в рекламе удобно, выгодно, перспективно.

А если говорить не о стратегии, а о конкретных проектах, то самым заманчивым выглядит приглашение, которое Кыргызстан прислал белорусским геологам и инженерам. Разработка урановых месторождений может обеспечить будущую национальную АЭС Беларуси собственным топливом. В обмен Кыргызстан получит знания высококвалифицированных белорусских профессионалов, зарекомендовавших себя в успешных международных начинаниях, и прославленную спецтехнику. Но и этим возможные торговые взаимоотношения наших стран отнюдь не исчерпываются.

Не стоит забывать, впрочем, о том, что залог экономического развития Кыргызстана – в его политической стабильности. В государство, раздираемое внутренними противоречиями, не пойдут инвесторы, на него как на посредника не смогут возлагать надежды и ответственность партнеры. Осознавая это, жители страны на минувших выборах консолидированно отказались поддержать неконструктивную оппозицию. И это при том, что исторической особенностью государства, на которую старательно указывали противники Курманбека Бакиева, всегда являлось противопоставление и противостояние юга и севера.

Но в последнее время Кыргызстан все активнее ищет возможности для внутреннего объединения. В том числе и потому, что именно этот сегодняшний путь и ведет его в завтра.