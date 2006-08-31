Кыргызстан отмечает День Независимости

Беларусь и Кыргызстан - это партнерство, подкрепленное взаимными интересами. За первое полугодие этого года товарооборот обеих стран составил около 8 млн. долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2005-го почти в 2,5 раза.

В частности, Кыргызстан заинтересован в поставках белорусской сельскохозяйственной, дорожной и карьерной техники, а также создании совместных предприятий. Наша страна поставляет продукцию агросектора, промышленной и военно-технической отраслей. Из Кыргызстана мы ввозим в основном шерсть, хлопок и элитные сорта семян.

С Днем Независимости президента Кыргызстана Курманбека Бакиева поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Он выразил уверенность в том, что всестороннее белорусско-кыргызское сотрудничество, основанное на взаимном уважении и дружбе, будет и впредь развиваться и крепнуть на благо наших народов.